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خاص للعالم.. الجماعات المسلحة بدرعا تنتهك اتفاق التسوية

خاص للعالم.. الجماعات المسلحة بدرعا تنتهك اتفاق التسوية
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر خاصة لقناة العالم ان الساعات الاخيرة بدرعا البلد السورية شهدت تصعيدا عسكريا من قبل الجماعات المسلحة رفضا لاتفاق التسوية مع الحكومة السورية.

العالم - سوريا

أشار رئيس لجنة المصالحة في محافظة درعا جنوب سوريا حسين صالح الرفاعي :بأنه خلال اليومين الماضيين قد تم التوصل لاتفاق بين اللجنة الأمنية والعسكرية بالمحافظة ومع ما يسمى "اللجنة المركزية بدرعا البلد" لاتفاق وكانت تنص بنوده على دخول وحدات الجيش السوري إلى عدة نقاط في أحياء درعا البلد وتسوية أوضاع المطلوبين، مشيراً بأنه خلال الساعات الأخيرة تم التصعيد من قبل الجماعات المسلحة في البلد بإطلاق الرصاص على قوات الهندسة مما أدى لانسحاب القوات من الحي، وتم القيام بعدة اجتماعات يومي الثلاثاء وصباح الاربعاء ليتبين فيما بعد بأن مايسمى "اللجنة المركزية" رافضة شروط الدولة من تثبيت نقاط ومغادرة المطلوبين الرافضين لعملية التسوية.

من جهة أخرى الكثير من أهالي محافظة درعا يؤكدون ضرورة إنهاء هذا الملف وانتشار الجيش وهذا ما تم تأكيده من خلال لقاء العديد من المواطنين الذين أكدوا بأن الجيش هو الضامن الوحيد لانتشار الأمن والأمان في محافظة درعا.

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