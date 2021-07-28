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العراق.. المفوضية العليا للانتخابات توجه دعوة للراغبين بالعمل لديها

العراق.. المفوضية العليا للانتخابات توجه دعوة للراغبين بالعمل لديها
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

وجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، دعوة للراغبين بالعمل بصفة موظف اقتراع.

العالم - العراق

وقالت المفوضية في بيان، إنه "مع بدء العدّ التنازلي للعملية الانتخابية المقبلة المقرّر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول من العام الحالي، ونظرًا لقرب موعد انتهاء عملية التقديم للعمل بصفة (موظّف اقتراع) في 1/8/2021، فإنّ المفوّضية تدعو الراغبين بالعمل إلى الإسراع بإتمام عملية التسجيل قبل انتهاء الموعد المحدد لها".

وأكدت المفوضية، على "ضرورة قيام المسجّلين في وقت سابق ممّن لم يسلّموا استمارة التسجيل ورقيًا بسحبها مع إرفاق صورة ملونة من المستمسكات الثبوتية المطلوبة، وتسليمها إلى أقرب مركز تسجيل خلال مدة أقصاها (72) ساعة".

وبينت، أن "مراكز التسجيل مستمرّة بعملها في يومي الجمعة والسبت".

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