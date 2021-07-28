العراق يسجل حصيلة كبيرة بمعدل إصابات كورونا

العالم - العراق

وقالت الوزارة في بيان، إن "العراق يمر الآن في موجة وبائية هي الأخطر من كل سابقاتها، حيث أن نسبة الحالات الشديدة هي الأكثر، ومؤسساتنا الصحية تواجه ضغطاً كبيراً من أعداد الحالات الداخلة ونسبة الحالات التي تحتاج إلى عناية خاصة، حالات حرجة وصعبة".



وشدد على ضرورة "الالتزام بأساسيات الوقاية المتمثلة بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتلقي اللقاحات".



وبين، أن "استمرار ارتفاع الإصابات سيشكل ضغطاً أكبر على المؤسسات الصحية".



وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق من اليوم، في بيان، إن كوادرها سجلت "13515 حالة إصابة جديدة، و 8217 حالة شفاء، و 66 وفاة بالفيروس"، مسجلة بذلك أعلى حصيلة إصابات منذ تفشي الجائحة.