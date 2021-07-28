تصدير ايران للنفط من بحر عمان يعزز بعدها الجيوسياسي بالعالم

العالم - من طهران

وفي مقابلة خاصة مع قناة العالم ببرنامج "من طهران" قال تورج دهقاني: هذا المشروع العملاق سيوفر على زبائننا والشركات النفطية قطع مسافات طويلة من أجل شراء النفط الإيراني وانه كانت سياسة إيران المبدئية ومازالت هي إرساء دعائم الأمن في جميع بلدان المنطقة.

واشار تورج دهقاني:"نحن لا نرغب أبدا في أن يتزعزع الأمن في المنطقة أو أن يغلق فيها مضيق هرمز وهذه هي سياسة إيران المبدئية، وهناك من يتصور أن إيران و من خلال هذا المشروع تهدف إلى إغلاق مضيق هرمز و هذا تصور خاطئ تماما وماهية هذا المشروع هي متعددة الأبعاد والبعد الإقتصادي هو أحد أهدافها".

وأضاف دهقاني ان الحظر الأمريكي الظالم على إيران سبب في تأخير إنجاز هذا المشروع الكبير، ولدينا صناعة نفطية رائدة يبلغ عمرها مئة عام استطعنا من خلالها أن نحل كثيرا من مشاكلنا في إنجاز هذا المشروع العملاق، وقد قمنا بتوظيف 150 شركة من أجل إنجاز هذا المشروع الكبير في جنوب شرق إيران".

وأكد تورج دهقاني:" إستطعنا أن ننجز هذا المشروع في أقل من سنتين رغم الحظر الأمريكي الجائر و هو من المشاريع المهمة في تاريخ صناعة إيران، وقد أنفقنا ما أكثر من ملياري دولار في سبيل إنجاز مشروع نقل النفط من جنوب غرب إيران إلى جنوب شرق إيران".

مشيرا الى أن مشروع نقل النفط عبر الانابيب من جنوب غرب البلاد الى بحر عمان تم إنجازه بسواعد وخبرات ايرانية في اقل من عامين.





وقال دهقاني إن كافة الأنابيب الخاصة بنقل النفط على مدى الف كيلومتر تم صناعتها في ايران، وبخبرات ايرانية، وبمشاركة خمس وعشرين شركة ونحو عشرة الاف شخص. واضاف دهقاني أن تكلفة المشروع لم تتجاوز مليارا وسبعمئة مليون دولار رغم أن الميزانية المخصصة كانت ملياري دولار. واضاف أنه سيؤمن أمن نقل الطاقة في حال حدوث اي نوع من عدم الاستقرار في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

واعتبر تورج دهقاني:"كان هذا المشروع الكبير ضمن السياسات الإيرانية الكبرى منذ نحو عقدين من الزمن".

وشدد تورج دهقاني:"نحن لا نرحب بأي حظر على إيران ولكن الشعب الإيراني ما وقف مكتوف الأيدي أمام هذا الحظر بل قدم إنجازات عملاقة في مختلف الميادين".

واوضح دهقاني ان هذا المشروع وفر فرص عمل لما يقرب من 25 ألف إيراني و هذا رقم كبير من أجل رفع أزمة البطالة في البلاد، ولدينا حقول نفطية وغازية مشتركة مع العراق وقطر والكويت والسعودية.

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