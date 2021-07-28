الاسد وقاليباف يؤكدان على فتح افاق جديدة للتعاون بین سوریا وایران

العالم - سوریا

وتم التأكيد على الدور الأساسي الذي تقوم به المؤسسة البرلمانية في سوريا وإيران لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي وخصوصاً في المجال الاقتصادي، ليس في القطاع الحكومي فقط، وإنّما أيضاً تفعيل التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين بما يساعد الشعبين الصديقين على مواجهة الحرب الاقتصادية، وسياسة الحصار والعقوبات المفروضة عليهما.

وأكدّ الرئيس الأسد أن إيران هي شريك أساسي لسوريا ووقفت الى جانب الشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية وقدمت له الدعم في كل المجالات، مشيراً الى أنّ التنسيق القائم بين البلدين في مكافحة الإرهاب أثمر نتائج إيجابية على الأرض، وسيستمر حتى تحرير كامل الأراضي ودحر التنظيمات الإرهابية.

بدوره اعتبر قاليباف إن الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في الفترة الأخيرة في سوريا و إيران والإصرار الذي أظهره الشعبان السوري والايراني في انجاز هذه الاستحقاقات يُثبت فشل سياسات الضغوط التي تمارس ضدّهما، ويؤكد أن لا أحد يستطيع الوقوف أمام إرادة الشعوب.