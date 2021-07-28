الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١
٠٣:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الاسد وقاليباف يؤكدان على فتح افاق جديدة للتعاون بین سوریا وایران

الاسد وقاليباف يؤكدان على فتح افاق جديدة للتعاون بین سوریا وایران
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني والوفد المرافق له، والحديث يتناول العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، والتعاون البنّاء القائم بينهما على مختلف الأصعدة.

العالم - سوریا

وتم التأكيد على الدور الأساسي الذي تقوم به المؤسسة البرلمانية في سوريا وإيران لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي وخصوصاً في المجال الاقتصادي، ليس في القطاع الحكومي فقط، وإنّما أيضاً تفعيل التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين بما يساعد الشعبين الصديقين على مواجهة الحرب الاقتصادية، وسياسة الحصار والعقوبات المفروضة عليهما.

وأكدّ الرئيس الأسد أن إيران هي شريك أساسي لسوريا ووقفت الى جانب الشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية وقدمت له الدعم في كل المجالات، مشيراً الى أنّ التنسيق القائم بين البلدين في مكافحة الإرهاب أثمر نتائج إيجابية على الأرض، وسيستمر حتى تحرير كامل الأراضي ودحر التنظيمات الإرهابية.

بدوره اعتبر قاليباف إن الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في الفترة الأخيرة في سوريا و إيران والإصرار الذي أظهره الشعبان السوري والايراني في انجاز هذه الاستحقاقات يُثبت فشل سياسات الضغوط التي تمارس ضدّهما، ويؤكد أن لا أحد يستطيع الوقوف أمام إرادة الشعوب.

روابط ذات صلة

العقوبات الاقتصادية على سوريا واثرها على الوضع المعيشي

بالفيديو.. قاليباف في دمشق لتوسيع التعاون الاقتصادي

قاليباف يزور دمشق اليوم لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

الأسد ولافرنتييف يناقشان في دمشق التعاون بشأن عودة اللاجئين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السباحة تؤثر على الروابط العصبية في الدماغ وتقدم فوائد "لا تخطر على بال"

خطر الموساد يداهم مسلمي وعرب أفريقيا

بغداد تسترد 17 ألف قطعة آثرية مهربة من واشنطن

واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات سورية جديدة

الدخل السياحي في الأردن يتراجع بنسبة 59.6 بالمئة

حمية الطعام النيء.. أطعمة يفضل تناولها بدون طبخ