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الرئيس الأسد يستقبل رئيس البرلمان الايراني ويؤكد ان إيران شريك أساسي لسورية والتنسيق بينهما في مكافحة الإرهاب أثمر نتائج إيجابية على الأرض

الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

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