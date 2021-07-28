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الرئاسة اللبنانية: نجيب ميقاتي قدّم لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية والرئيس عون اطلع عليها وسيستكمل البحث حولها يوم غد

الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

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