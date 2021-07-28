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مراسل 'العربية' في اليمن مادة لسخرية الناشطين.. 'خذوها من لحيته'!

مراسل 'العربية' في اليمن مادة لسخرية الناشطين.. 'خذوها من لحيته'!
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

سخر ناشطو موقع التواصل الاجتماعي من مراسل قناة العربية والحدث السعوديتين في اليمن، وكلامه المتكرر عن الانتصارات الوهمية التي يحققها مرتزقة العدوان السعودي.

وتداول الناشطون مقطع فيديو دمجوا فيه مقتطفات من تعليقات المراسل محمد العرب عن الانتصارات "المفترضة" لقوى العدوان السعودي التي كان ينقلها من المعارك على الجبهات في اليمن، إضافة الى مقاطع سخرية من مسرحية "مدرسة المشاغبين" الشهيرة.

يذكر ان العرب عمل مراسلا في اليمن لصالح قناتي "الحدث" و"العربية" السعوديتين ومن ثم انتقل الى "سكاي نيوز عربية" الاماراتية ومن ثم عاد الى "العربية" السعودية، وهو بحريني مقيم في الامارات.

وهذه ليست المرة الاولى التي يكون فيها مراسل العربية حديث مواقع التواصل فقبل اشهر بثت قناة العربية تقريرا له عن "مطار عدن" الذي من المقرر ان تبنيه السعودية حيث عرض المراسل صحراء قاحلة مادفع المذيعة الى الاصابة ببنوبة ضحك هستيرية على الهواء مباشرة حتى اضطر المخرج إلى قطع صوتها لإخفاء الضحكة التي لم تستطع المذيعة كتمها ومواصلة قراءة عناوين بقية الأخبار.

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مراسل 'العربية' في اليمن مادة لسخرية الناشطين.. 'خذوها من لحيته'!