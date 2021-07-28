الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: محكمة في نيجيريا تبرئ ساحة الشيخ إبراهيم الزكزاكي وزوجته من كل التهم الموجهة ضده وتطلق سراحهما

الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 28-07-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 28-07-2021

تشاهدون الليلة في بانوراما.. آية الله خامنئي يحذّر من الثقة بالغرب

ما وراء التحرك الامريكي بشرق سوريا وهل تنجح مهمته؟

مأساة المعتقلين السياسيين في البحرين

أفغانستان طالبان تطمئن بكين بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد أمن دول الجوار +فيديو