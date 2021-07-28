الأردن يدين مشروع "مركز المدينة" الإسرائيلي في القدس المحتلة

العالم - الأردن

ويشمل المخطط منطقة تصل مساحتها إلى 655 دونما (الدونم ألف متر مربع) تحيط بالبلدة القديمة شرقي القدس المحتلة، ويحدد سياسات البناء فيها.



ويؤثر المشروع على عشرات آلاف الفلسطينيين، وبخاصة في شوارع صلاح الدين والسلطان سليمان والزهراء، وأحياء، بينها الشيخ جراح ووادي الجوز.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاردنية "ضيف الله الفايز" في بيان، إن "أي خطوة أحادية من شأنها تغيير وضع القدس أو تغيير معالمها أو هويتها أو طابعها أو تركيبتها الديمغرافية أو المساس بالأملاك والعقارات الوقفية مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي".

وطالب الفايز، كيان الإحتلال بالتقيد بالتزاماته وفق القانون الدولي الذي يعتبر شرقي القدس أراضٍ محتلة منذ عام 1967، واحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



ونهاية العام الماضي، قدمت اللجنة المركزية للتخطيط والبناء الإسرائيلية، مشروع "مركز المدينة"، إلا أنه تم تأجيله بعد سلسلة اعتراضات من السكان الفلسطينيين.



لكن اللجنة أعادت طرحه في يوليو/ تموز الجاري، مانحة السكان فرصة حتى نهاية الشهر للاعتراض عليه.

ويقول خبراء، إن المخطط يحدد سياسات البناء في المنطقة لسنوات طويلة قادمة، ما يؤثر على الوجود الفلسطيني فيها.



ويعتبر "مركز المدينة"، من أكبر المشاريع التي تسعى سلطات الاحتلال لتنفيذها في القدس المحتلة، وأعدته وزارة الداخلية الإسرائيلية منذ 20 عاما.