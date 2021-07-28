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ترکیا
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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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سهيلا الزكزاكي: لقد برأت المحمكة والدي من كل التهم الموجهة إليهما
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يشن 26 غارة على محافظات مأرب والجوف والبيضاء وصعدة باليمن
مراسل العالم: محكمة في نيجيريا تبرئ ساحة الشيخ إبراهيم الزكزاكي وزوجته من كل التهم الموجهة ضده وتطلق سراحهما
الرئاسة اللبنانية: نجيب ميقاتي قدّم لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية والرئيس عون اطلع عليها وسيستكمل البحث حولها يوم غد
العميد ضرار الدندل : بادر مسلحون داخل درعا البلد بإطلاق النار على نقطة دوار الكرك ما أدى إلى جرح عدد من عناصر الجيش وتضرر بعض آلياتهم
قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار الدندل : وجهاء درعا البلد أخلّوا بالتزامهم بتسليم كامل السلاح المتوسط والخفيف المتواجد في المدينة
قاليباف: الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في سورية وإيران وإصرار شعبي البلدين في إنجاز هذه الاستحقاقات يثبت فشل سياسات الضغوط ضدهما
الرئيس الأسد يستقبل رئيس البرلمان الايراني ويؤكد ان إيران شريك أساسي لسورية والتنسيق بينهما في مكافحة الإرهاب أثمر نتائج إيجابية على الأرض
رئيس الوزراء اللبناني المكلف ميقاتي يقول إن الرئيس عون وافق على معظم الاقتراحات المتعلقة بتشكيل الحكومة
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي يقول إنه يأمل في تشكيل حكومة في المستقبل القريب
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 28-07-2021
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الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الرياضية
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فلسطین
السعودية
الیمن
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.