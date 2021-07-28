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وزيرا العمل الاردني والعراقي يتفقان على تعزيز التعاون بين بلديهما

وزيرا العمل الاردني والعراقي يتفقان على تعزيز التعاون بين بلديهما
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

بحث وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، اليوم الأربعاء، مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي عادل الركابي، آليات تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات المتعلقة بالشؤون العمالية.

العالم - الأردن

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية أن الشمالي استعرض خلال اللقاء سبل تنظيم الاستفادة من الفرص المتاحة ومذكرتي التفاهم المزمع توقيعهما في مجالي التدريب المهني والشؤون الاجتماعية.

وقال وزير العمل الأردني إن زيارة الوفد العراقي تأتي استمرارا للجهود الرامية إلى زيادة حجم التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومتابعة زيارة رئيس الوزراء الأردني والفريق الوزاري الأخيرة إلى بغداد، ولبحث المشاريع في إطار التعاون الثلاثي الأردني العراقي المصري، خصوصا بعد القمة الثلاثية التي عقدت مؤخرًا في بغداد، واجتماعات اللجنة الأردنية العراقية المشتركة في دورتها الثامنة والعشرين عام 2019، ووضع آليات للتعاون في التدريب المهني والتقني والتشغيل والاستفادة من التجربة الأردنية في الضمان الاجتماعي ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد حرص الأردن على تطوير التعاون مع العراق الشقيق في مجالات العمل بما يخدم مصالح الطرفين، مشيرا إلى عمق ومتانة العلاقات التي ترسخت بفضل رؤى وتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.

من جانبه، قال وزير العمل العراقي عادل الركابي إن حكومة بلاده مهتمة بتعزيز التعاون مع الأردن وإزالة أية معيقات تعترض طريقه، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين اللذين يمتلكان القدرة على تحقيق الإنجازات المشتركة في الملفات المختلفة، ولاسيما ما يتعلق بشؤون العمل والتنمية الاجتماعية، والاستفادة من الخبرات لدى الطرفين.

وأكد الركابي أن التنسيق الثلاثي الذي يضم الأردن والعراق ومصر سيعزز أواصر التعاون بين الأشقاء في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التنسيق الثنائي بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بشؤون العمل.

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