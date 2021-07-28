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دمشق تدين 'التدخل التركي السافر' في تونس

دمشق تدين 'التدخل التركي السافر' في تونس
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

دانت وزارة الخارجية السورية "التدخل التركي السافر في شؤون دولة تونس الشقيقة"، بحسب مصدر مسؤول في الوزارة.

العالم - سوريا

وافاد المصدر السوري ان "سوريا تدين بشدة التدخل التركي السافر في شؤون دولة تونس الشقيقة، والسياسة التركية التي لا يمكن إلا أن تدعم النهج الإخواني المتطرف الذي يسعى لتدمير الدول وتفتيت وحدتها الوطنية وفرض أجنداتها الشاذة وسياساتها البائدة على الدول والشعوب الأخرى".

واضاف المصدر إن "سوريا إذ تشدد على أحقية الشعوب في تقرير مصيرها تؤكد احترامها الكامل للإجراءات التي قامت بها تونس مؤخراً في إطار الدستور الذي صوّت عليه الشعب التونسي".

وتابع المصدر ان "سوريا على يقين بأن الدولة الشرعية في تونس والشعب التونسي قادرون على الانطلاق إلى مستقبل يقرره التونسيون أنفسهم دون أي تدخل من أي أنظمة مارقة إرهابية".

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