تورج دهقاني: ماهية هذا المشروع هي متعددة الأبعاد والبعد الإقتصادي هو أحد أهدافها

قناة العالم
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١
٠٦:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
المقاومة العراقية تطالب الإحتلال الأمريكي بتحويل كل المعسكرات الواقعة تحت سلطته إلى سلطة العراقيّين مع كل تجهيزاتها القتالية
تورج دهقاني: نحن لا نرحب بأي حظر على إيران ولكن الشعب الإيراني ما وقف مكتوف الأيدي أمام هذا الحظر بل قدم إنجازات عملاقة في مختلف الميادين
تورج دهقاني: كان هذا المشروع الكبير ضمن السياسات الإيرانية الكبرى منذ نحو عقدين من الزمن
تورج دهقاني: أنفقنا ما أكثر من ملياري دولار في سبيل إنجاز مشروع نقل النفط من جنوب غرب إيران إلى جنوب شرق إيران
تورج دهقاني: إستطعنا أن ننجز هذا المشروع في أقل من سنتين رغم الحظر الأمريكي الجائر و هو من المشاريع المهمة في تاريخ صناعة إيران
تورج دهقاني: قمنا بتوظيف 150 شركة من أجل إنجاز هذا المشروع الكبير في جنوب شرق إيران
تورج دهقاني: لدينا صناعة نفطية رائدة يبلغ عمرها مئة عام استطعنا من خلالها أن نحل كثيرا من مشاكلنا في إنجاز هذا المشروع العملاق
تورج دهقاني: ماهية هذا المشروع هي متعددة الأبعاد والبعد الإقتصادي هو أحد أهدافها
تورج دهقاني: كانت سياسة إيران المبدئية ومازالت هي إرساء دعائم الأمن في جميع بلدان المنطقة
تورج دهقاني: هذا المشروع العملاق سيوفر على زبائننا والشركات النفطية قطع مسافات طويلة من أجل شراء النفط الإيراني
تورج دهقاني: ماهية هذا المشروع هي متعددة الأبعاد والبعد الإقتصادي هو أحد أهدافها
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
الصحافة الايرانية
أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 28 يوليو 2021
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٣٨
مع الحدث
البيان العراقي الأميرکي وإنهاء الوجود العسکري
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:١٦
فيديو
ميقاتي يتعهد بالقضاء على ثورة الدولار وكذبة الملك الاردني!
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:١٥
مع الحدث
تونس؛ أزمة خلافات بين الرئاسات
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٥٥
انقلاب الصورة
عملية النصر المبين اجهضت امال تحالف العدوان في اليمن
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٣١
مع الحدث
مسار التصعيد في تونس ومستقبل الاوضاع
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣٧
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته في الضفة الغربية
اتفاقية كبرى بين البحرين و الإحتلال تدخل حيز التنفيذ في الأشهر القادمة
40 شاحنة جنود إريترية تصل مدينة الحمرة الإثيوبية
من طهران:
تصدير ايران للنفط من بحر عمان يعزز بعدها الجيوسياسي بالعالم
وزيرا العمل الاردني والعراقي يتفقان على تعزيز التعاون بين بلديهما
الإنسحاب الأميركي من العراق..تعددت التسميات والهدف واحد
مقالات و تحليلات
لماذا یتم نقل داعش من سوريا وليبيا إلی أفغانستان؟
ماذا سيحدث في الايام المقبلة في لبنان
سد النهضة: قلقٌ مصري - سوداني ومحاولات تجنّب الفيضانات مستمرة
هل سيبقى 'حسين عرنوس' على رأس الحكومة السورية القادمة؟
ميقاتي: هناك ضمانات دولية وأميركية لعدم انهيار لبنان
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2019 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.