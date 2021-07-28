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تحديث جديد لإجراءات السفر في السعودية

تحديث جديد لإجراءات السفر في السعودية
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، تعميما جديدا لجميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران العام والخاص بشأن تحديث إجراءات سفر المواطنين لخارج البلاد.

العالم - السعودية

ونص التعميم على "السماح لشركات الطيران بسفر المواطنين على الرحلات الدولية بشرط أن يكونوا قد تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة بالمملكة، على أن يستثنى من ذلك المسافرون الذين تقل أعمارهم عن (12) عاما شريطة أن يقدموا وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر الإصابة بكورونا خارج المملكة، والمتعافون ومن لم يمض على إصابتهم أكثر من 6 أشهر، ومن أصيب وقد حصل على جرعة واحدة من أحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة".

وأكدت الهيئة أنه سيسري العمل بهذه الإجراءات ابتداء من تاريخ 01 / 01 / 1443هـ الموافق 09 / 08 / 2021م.

يذكر أن هيئة الطيران المدني في السعودية تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مطارات المملكة بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي صالات السفر بالمطارات السعودية.

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