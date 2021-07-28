سهيلا الزكزاكي للعالم: نتوقع أن يطلق سراح والدي قريبا

العالم – إفريقيا

وفي اتصال هاتفي مباشر مع قناة العالم الإخبارية أشارت سهيلا الزكزاكي إلى أن المحكمة النيجيرية برأت الشيخ إبراهيم الزكزاكي وزوجته من كل التهم الموجهة إليهما.

وقالت: "حاليا هم مع المحامين، ونتمنى أن يطلق سراحهم قريبا."

وأوضحت نجلة الشيخ الزكزاكي أن وضعه والدها الصحي إلى الحين ليس جيدا، لأن السلطات لم تسمح للشيخ وزوجته بتلقي العلاج الذي هم بحاجة إليه.

وردا على سؤال بشأن ردود أفعال من الشيخ الزكزاكي حول الإفراج عنه قالت سهيلا الزكزاكي "لم نسمع منه أي تصريح لحد الآن."

وكان مراسل قناة العالم أفاد عصر اليوم الاربعاء ان محكمة في نيجيريا برأت ساحة الشيخ إبراهيم الزكزاكي وزوجته من كل التهم الموجهة ضده وأمرت بإطلاق سراحهما.

واعتقل الشيخ الزكزاكي زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا، في عام 2015، إثر هجوم وحشي شنته قوات الجيش والشرطة على محل اقامته في ولاية "كادونا" شمال نيجيريا، حيث أسفر هذا الهجوم الوحشي عن استشهاد عدد كبير من انصاره واصابة آخرين. ومن بين الشهداء 6 من أولاد الشيخ. كما تم اعتقال زوجته "زينت ابراهيم".

وخلال الاعتقال تعرض الشيخ الزكزاكي للتعامل القاسي وأصيب بعدة جراح وفقد إحدى عينيه.

الجدير بالذكر، ان الحركة الاسلامية في نيجيريا حركة سلمية تهتم بالتوعية الدينية بين الجماهير، ولم تقم بأي نشاط مسلح ضد الحكومة مطلقا

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