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بالصور.. الفائزون بجوائز التصوير بـ"آيفون" لعام 2021

بالصور.. الفائزون بجوائز التصوير بـ
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت لجنة التحكيم التابعة لمسابقة التصوير "جوائز التصوير بـ"آيفون" لعام 2021" عن قائمة الحصلين على الجائزة الكبرى والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن ترشيحات في في فئات متنوعة من المسابقة.

العالم - منوعات

في المجموع، تم تقديم الآلاف من الأعمال المصورة من أكثر من 140 دولة لمسابقة التصوير "جوائز التصوير بـ"آيفون" لعام 2021" (iPhone Photography Awards 2021) هذا العام.

تنافس ممثلو 17 دولة، من رومانيا إلى بنغلاديش، وحصلوا على أهم جوائز المسابقة. حصل المصور الصحفي الروماني إستفان كيريكس على جائزة "مصور العام" عن صورته بعنوان "رعاة من ترانسيلفانيا".

وفازت الروسية تاتيانا ميرزليكوفا من موسكو، بالمركز الأول في فئة "السفر"، بصورتها المعنونة بـ"سحر الشفق القطبي" التي التقطتها أثناء رحلتها إلى منطقة تيريبيركا في إقليم مورمانسك أقصى شمال روسيا.

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