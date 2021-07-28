الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة العراقية تطالب الإحتلال الأمريكي بتحويل كل المعسكرات الواقعة تحت سلطته إلى سلطة العراقيّين مع كل تجهيزاتها القتالية

الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. هذا ما يمتاز به مشروع تصدير النفط الإيراني من بحر عمان

تمرين مشترك في "الأمن البحري" بين سلطنة عمان وسنغافورة

المقاومة العراقية تحدد 6 نقاط حول انسحاب الإحتلال الأمريكي

بالصور.. الفائزون بجوائز التصوير بـ"آيفون" لعام 2021

استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته في الضفة الغربية

اتفاقية كبرى بين البحرين و الإحتلال تدخل حيز التنفيذ في الأشهر القادمة