هذا ما يمتاز به مشروع تصدير النفط الإيراني من بحر عمان

العالم - خاص بالعالم

وخلال مقابلة خاصة لبرنامج"من طهران"، قال دهقاني:"منذ سنين معظم الانتاج النفطي العالمي هو في الخليج الفارسي وان القسم الاعظم من النفط المستهلك للبلدان المختلفة، يصدّر من هذه المنطقة.

وأشار دهقاني الى ان منطقة الخليج الفارسي هي منطقة خاصة، ومميزة من حيث الاهمية التاريخية ونوع العلاقات بين البلدان الموجودة فيها وهي منطقة يرغب كل بلد بشكل ثابت أن يستفيد من كافة الاجواء التنافسية المتواجدة فيها، لذلك يجب أن نسعى لتوفير البنى التحتية للاستفادة من هذه المميزات.

واعتبر دهقاني انه يجب النظر لمشروع خطوط النفط جاسك من هذا الجانب، عندما يطرح موضوع الاقتصاد، فليست مميزات هذه الخطوط اقتصادية فقط، بل لها مميزات سياسية وجغرافية واقتصادية، ومن الناحية الاقتصادية نستطيع تفسيره بشكل مختلف.

وقال دهقاني:"عندما نقوم بنقل النفط من مسافة ألف كيلومتر من المبدأ التصديري"خارك" وهي ميناء التصدير التقليدي لايران في السنوات الاخيرة، نأتي حتى شرق مضيق هرمز وسواحل بحر عمان، ونقترح نقطة تحويل انسب للزبائن الذين يقومون بشراء النفط في المستقبل، وهي أحد الأمور التي توفر ميزة اقتصادية:.

وشدد دهقاني بأن كافة الأنابيب الخاصة بنقل النفط على مدى الف كيلومتر تم صناعتها في ايران، وبخبرات ايرانية، وبمشاركة خمس وعشرين شركة ونحو عشرة الاف شخص.





ونوّه دهقاني أن تكلفة المشروع لم تتجاوز مليارا وسبعمئة مليون دولار رغم أن الميزانية المخصصة كانت ملياري دولار، واضاف أنه سيؤمن أمن نقل الطاقة في حال حدوث اي نوع من عدم الاستقرار في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

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