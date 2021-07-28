أمير قطر يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس تونس

العالم - قطر

وذكرت وكالة "قنا" القطرية الرسمية، في بيان، أنه "جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في تونس"، حيث أشار آل ثاني إلى "ضرورة تجاوز الأزمة السياسية الراهنة وأهمية أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوزها وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية الشقيقة من أجل مصلحة الشعب التونسي الشقيق والحفاظ على استقرارها".

من جانبه، أعرب الرئيس التونسي، حسب البيان، عن "شكره وتقديره" لأمير قطر على موقف بلاده "الداعم لتطلعات الشعب التونسي ووقوفها الدائم إلى جانب تونس".

كما أضافت الوكالة أن الاتصال شهد "استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها".

ومساء الأحد أصدر الرئيس التونسي قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اتهمه منتقدو هذه الإجراءات بتنفيذ انقلاب.

وتأتي هذه التطورات على خلفية احتجاجات حاشدة تحولت في بعض الأماكن إلى اشتباكات بين محتجين وعناصر قوات الأمن شهدتها مدن تونسية عديدة على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار غير مسبوق لفيروس كورونا.