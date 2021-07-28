الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١
٠٩:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

سعيد: هناك مئات الأشخاص نهبوا أموالا تونسية ونعرض تسوية حال إعادتها

سعيد: هناك مئات الأشخاص نهبوا أموالا تونسية ونعرض تسوية حال إعادتها
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن ثمة 460 شخصا نهبوا أموالا تونسية، عارضا عليهم تسوية حال إعادتها، قائلا إنه تمت سرقة نحو 5 مليار دولار من شعب البلاد وداعيا التجار لخفض الأسعار.

العالم - تونس

وقال سعيد، خلال لقاء عقده الأربعاء مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، تم بثه في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية، إن بلاده تمر "بظروف عصيبة وأيام تاريخية".

وصرح سعيد بأنه يطلب من التجار "أن يتحلوا بروح وطنية في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد"، مضيفا: "أطلب منهم التخفيض في الأسعار. المسلم الحقيقي لا ينام وجاره جوعان بالعشاء".

وتابع: "أطلب منهم، وهم وطنيون، أن يتحلوا بشعور وطني قبل أي شعور آخر يقوم على الربح أو استغلال هذا الظرف للمضاربة والاحتكار".

وذكر بأن "أي محاولة للمضاربة أو الاحتكار للمواد في هذه الظروف الصعبة ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون".

وأعلن سعيد أن 13.5 مليار دينار، ما يساوي 4.8 مليار دولار، سرقت من الشعب التونسي، وقال إن ثمة 460 شخصا نهبوا أموالا تونسية، عارضا عليهم تسوية جزائية إذا أعادوها.

كما شدد الرئيس التونسي على أن الاختيارات الاقتصادية الخاطئة تسببت في ضغوط مالية كبيرة على البلاد.

يتبع...

روابط ذات صلة

تونس.. سعيّد ينهي مهام مسؤولين في مناصب عليا بالحكومة

أمير قطر يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس تونس

تونس؛ أزمة خلافات بين الرئاسات

دمشق تدين 'التدخل التركي السافر' في تونس

الأزمة في تونس.. بين الداخل والخارج

هذا ما أكده محمد السادس لقيس سعيّد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سعيد: هناك مئات الأشخاص نهبوا أموالا تونسية ونعرض تسوية حال إعادتها

أمير قطر يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس تونس

بالفيديو.. هذا ما يمتاز به مشروع تصدير النفط الإيراني من بحر عمان

تمرين مشترك في "الأمن البحري" بين سلطنة عمان وسنغافورة

المقاومة العراقية تحدد 6 نقاط حول انسحاب الإحتلال الأمريكي

بالصور.. الفائزون بجوائز التصوير بـ"آيفون" لعام 2021