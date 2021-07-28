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تونس.. أمر رئاسي بإعفاء المدير العام للتلفزيون

تونس.. أمر رئاسي بإعفاء المدير العام للتلفزيون
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الأربعاء، إعفاء المدير العام للتلفزيون الوطني في تونس، محمد لسعد الداهش، من منصبه.

العالم - تونس

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان، أن سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء الداهش من مهامه مديرا عاما للتلفزة التونسية و"تكليف السيّدة عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة الوطنية مؤقتا".

وشهدت تونس في الأيام الماضية أزمة سياسية على خلفية تدهور الأحوال الاقتصادية والمشاكل في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

ومساء الأحد أصدر الرئيس التونسي قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اتهمه منتقدو هذه الإجراءات بتنفيذ انقلاب.

وتأتي هذه التطورات على خلفية احتجاجات حاشدة تحولت في بعض الأماكن إلى اشتباكات بين محتجين وعناصر قوات الأمن شهدتها مدن تونسية عديدة على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار غير مسبوق لفيروس كورونا.

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