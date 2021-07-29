شاهد: رغم اثر رصاصات مجزرة زاريا على جسده.. الزكزاكي يخرج منتصراً!

العالم- خاص بالعالم

إبراهيم بن يعقوب الزكزكي عالم ديني ورجل سياسي وزعيم الموالين لأهل البيت "عليهم السلام" في نيجيريا. ولد الزكزكي العام 1953 ميلادي في مدينة زاريا أو زاكزا الواقعة في القسم الشمالي من نيجيريا والتي تعرف بمدينة العلم.

وبسبب فقدانه لوالده كان هو وإخوته الأشقاء في رعاية والدته.. إضافة إلى تأسيسه الحركة الإسلامية في نيجيريا وهي حركة سلمية تهتم بالتوعية الدينية بين الجماهير..

أسس الزكزكي 300 مدرسة إسلامية في نيجريا والبلدان المجارة لها، كما وأسس عدة مؤسسات خيرية لتقديم الخدمات المالية والصحية والتعليمية .

بدأ الشيخ الزكزكي التبليغ الديني في نيجريا تزامنا مع انتصار الثورة الإسلامية في إيران في نهاية سبعينات القرن العشرين ووصل عدد اتباع أهل البيت ع في نيجيريا في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين إلى ملايين الأشخاص.

شارك الشيخ في عدة مؤتمرات وورش عمل وندوات دولية داخل وخارج القارة الإفريقية.

تم اعتقاله 3 مرات ولسبع سنوات منذ العام۱۹۸۱ لغاية ۱۹۸۹ ومرة العام 2014 ومن العام 2015 حتى الآن.