التغطية الاعلامية لمراسم اليمين الدستورية بمشاركة 100 مراسل اجنبي

العالم - ايران

وفي حديثه لمراسل وكالة انباء فارس، قال نظام الدين موسوي الاربعاء: ان مراسم اليمين الدستورية للرئيس المنتخب ستجري في الساعة الخامسة عصرا من يوم الخميس 5 آب/اغسطس 2021 في قاعة البرلمان.

واضاف: سيشارك 100 مراسل اجنبي في التغطية الاعلامية لمراسم اداء اليمين الدستورية.

وتابع: ان 50 دولة اعلنت استعدادها للحضور في مراسم اداء اليمين الدستورية وأنها سترسل ممثلين عنها للحضور في هذه المراسم.

ولفت الى انه بسبب جائحة كورونا سينخفض عدد الضيوف المحليين للحضور في مراسم اداء اليمين الدستورية مقارنة بالدورات السابقة. كما ان عدد الضيوف الاجانب سيكون اقل بسبب مراعاة البروتوكولات الصحية والتباعد الاجتماعي وعدم سعة القاعة.