قوات الاحتلال تستمر في اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني

العالم - فلسطين

وفي السياق، أصيب ثمانية مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على جبل صبيح المهدد بالاستيلاء، في بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنًا من الضفة الغربية، وجدد المستوطنون اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

أخطرت قوات الاحتلال بهدم بئر وغرفة زراعية شرق يطا، وهدمت إسطبلا للخيول في القدس المحتلة.

من جهة أخرى، أفاد رئيس بلدية بيت أمر نصري صبارنة لـ"وفا"، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نبش قبر طفلة حديثة الولادة بعد دفنها من قبل ذويها بمقبرة أطفال البلدة، وذكر صبارنة، أن جنود الاحتلال اقتحموا المقبرة، ونبشوا قبر الطفلة عقب دفنها بساعات، وأخرجوا جثمانها وألقوا به بمحاذاة القبر.

وأوضح أن البلدية استدعت والد الطفلة، لإعادة دفنها من جديد في القبر ذاته، الواقع في مقبرة بمنطقة أبو طوق على مدخل بيت أمر.

وفي محافظة نابلس، أصيب ثمانية مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على جبل صبيح المهدد بالاستيلاء، في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس احمد جبريل بأن 8 مواطنين أصيبوا بالرصاص "المطاطي"، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في بيتا، إضافة إلى إصابة شاب برضوض نتيجة الاعتداء عليه بالضرب من قبل جنود الاحتلال.

وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم بئر لجمع المياه وغرفة زراعية بتجمع الفخيت شرق يطا جنوب الخليل.

وأكد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم بئر لجمع مياه الأمطار للمواطن جابر الدبابسة، وغرفة زراعية من الصفيح للمواطن فؤاد العمور بتجمع الفخيت، علمًا أن الاحتلال هدم الغرفة الزراعية في السابق وتم إعادة بنائها.

وفي القدس المحتلة، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، إسطبلا للخيول في بلدة الطور.

وقالت مصادر محلية ، إن قوة عسكرية إسرائيلية، ترافقها جرافة اقتحمت البلدة، وهدمت اسطبلا للخيول والسور المحيط به، والذي تعود ملكيته للمواطن صدقي عماد الزعتري، علمًا أنها لم تسلمه أي إخطارات بالهدم مسبقا.

وفي محافظة طوباس، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منطقة وادي المالح بالأغوار الشمالية.

وقال رئيس مجلس المالح مهدي دراغمة، إن جيش الاحتلال داهم مناطق وادي المالح، والميتة، والبرج، وشرع بعمليات تفتيش على خطوط المياه والمنشآت.

كما اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، قسم (3) في سجن "عسقلان"، ونقلت الأسير المضرب عن الطعام محمد نوارة الى عزل بئر السبع، في خطوة تنكيلية بحقه.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، أن قوات القمع نكّلت بالأسرى، وعبثت بأغراضهم الشخصية وخرّبت مواد "الكانتينا"، وأجرت تفتيشات واسعة، وقامت بتخريب مقتنيات الأسرى.

من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 مواطنًا من أرجاء مختلفة في الضفة الغربية.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من مخيم جنين وسط اندلاع مواجهات.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن مازن السعدي، ونجله أوس، والأسير المحرر عبد السلام جمال أبو الهيجا، عقب اقتحام المخيم ومداهمة منزليهما وتحطيم محتوياتهما، ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والأعيرة النارية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابًا من بلدة قباطية جنوب جنين، على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ "وفا" إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود أحمد عبد الرحمن نزال (26 عاما) أثناء عودته من رام الله على حاجز زعترة، علما أنه يعمل سائق مركبة أجرة.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين بينهم شقيقان، وأب ونجله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، الشقيقين حسين محمد الوحش (23 عامًا)، وبهاء (29 عامًا)، من منطقة التعامرة شرقا، وحسام إبراهيم عبد الله (49 عامًا)، ونجله إبراهيم (19 عامًا) من شارع الصف وسط بيت لحم، وعبد الله صقر (32 عامًا)، وعز الدين موفق عبد الله (21 عامًا)، من مخيم عايدة شمالا، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من مدينة الخليل.

وأكد الناشط في تجمّع المدافعين عن حقوق الإنسان بالخليل عارف جابر لـ "وفا" أن قوات الاحتلال داهمت منزله في حارة جابر بالبلدة القديمة واعتقلت نجليه محمد (18 عامًا) وبراء (20 عامًا).

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: عارف أحمد سليم (44 عامًا)، وإبراهيم محمد خليف (20 عامًا)، بعد أن داهمت منزليهما في المدينة وفتشتهما.

واقتحم مستوطنون، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفاد مراسلنا نقلا عن شهود عيان، باقتحام عشرات المستوطنين باحات "الأقصى" عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل المزعوم".