شاهد: بعد تجرع اميركا الفشل في حروبها بالمنطقة، ماذا فعلت؟

العالم - خاص بالعالم

وقال حسن شقير في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية: ان اميركا اولا فشلت في حربها من نوع الجيل الثالث (الحروب العسكرية) في افغانستان والعراق فشل فشلاً ذريعاً، وايضا تجرعت الفشل عندما انتقلت الى حروب الجيل الرابع عبر وكلائها في المنطقة سواء عبر عدوان الاحتلال الاسرائيلي في حرب 2006 أو عن طريق الجماعات الارهابية الذين زجت بهم في العراق وسوريا لإستنزاف الدولة السورية وتمزيقها وتمزيق العراق واستنزاف ايران وانهاك حزب الله والمقاومة تحديدا، ومن ثم انتقلت الى الجيل الخامس من الحروب وهو احتلال العقول وبدأت موجة الثورات العربية او ما يسمى بالربيع العربي اضافة الى استحضار آليات جديدة وصفت بالآليات النظيفة، لكنها في الحقيقة هي قذرة وذلك فرض عقوبات على الدول والشخصيات تذوقت الفشل على يدها خلال هذه الحروب ايضاً.

واوضح شقير ان محور المقاومة الممتد من ايران الى سوريا والعراق مع حلفائهم الى الصين وروسيا، مهمته كسر هذا النوع من الحروب الاقتصادية والاجتماعية الاميركية الجديدة في المنطقة.

وأكد شقير ان وجود حلفاء سوريا بهذا التوقيت في دمشق يعتبر قرارا استراتيجيا لكسر الحروب الاميركية الجديدة في المنطقة.