محافظة 'المثنى' و7 محافظات اخرى تقرر تعطيل الدوام الرسمي اليوم

العالم - العراق

وحسب "السومرية نيوز"، قالت المحافظة في بيان، إن "محافظ المثنى قرر تعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس باستثناء الجامعات بمناسبة عيد الغدير الأغر".

واعلنت محافظات "البصرة والنجف الاشرف وكربلاء المقدسة وميسان وذي قار وديالى والديوانية" تعطيل الدوام اليوم الخميس لذات السبب.



وعيد الغدير الذي يوافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة، يحتفل به الملايين من المسلمين ويعتبرونه اليوم الذي أبلغ فيه النبي محمد (صلى الله عليه وآله) الحجاج خلال عودتهم من حجة الوداع سنة 10هجرية، حيث جمعهم الرسول في منطقة قرب مكة تسمى غدير خم، وابلغهم بالولاية والخلافة لعلي ابن ابي طالب (سلام الله عليه) من بعده.