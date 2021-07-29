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شاهد: التعاون الايراني السوري سيحشر اميركا بالزاوية

الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

اكد النائب في مجلس الشعب السوري محمد خير عكام، ان سوريا لاتخوض الحرب مع الارهاب واميركا وحدها، بل تقف معها ايران وحزب الله دوماً وفيما بعد روسيا والان الصين وهذا يجعل الحرب اكثر توازناً.

العالم - خاص بالعالم

وقال عكام في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية: عندما تقف كل من ايران وحزب الله والصين وروسيا مع سوريا هذا يدل على ان سوريا نجحت بالتكافؤ في الحرب مع الذين يريدون التخلص من دور سوريا في المنطقة وبالتالي دور ايران ومحور المقاومة.

وحول تصريح قاليباف الذي قال ان هناك خارطة طريق متكاملة لتعاون متكامل مع سوريا، اكد عكرم ان هذه رسالة موجه الى الولايات المتحدة الاميركية بان سوريا ليست لوحدها وايران ليست لوحدها، مشدداً على وجود المزيد من التعاون بين البلدين وليس باستطاعة امريكا منع ذلك.

كما لفت عكرم بان تنامي التعاون بين سوريا وايران سيتجاوز الكثير من الاجراءات الاقتصادية الاميركية الاحادية الجانب، مشيراً الى ان هذه الاجراءات الايرانية السورية لتجاوز الكثير من العقبات التي وضعتها الولايات المتحدة الاميركية في موضوع التجارة العالمية والاعتماد على الدولار، ما يعني سيحشر اميركا بالزاوية.

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شاهد: التعاون الايراني السوري سيحشر اميركا بالزاوية