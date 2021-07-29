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الحشد يعلن نتائج اليوم الثاني لعمليات تأمين مناطق شرق صلاح الدين

الحشد يعلن نتائج اليوم الثاني لعمليات تأمين مناطق شرق صلاح الدين
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

افاد موقع "الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية"، غلى التليغرام اليوم الخميس، ان الحشد الشعبي أعلن نتائج اليوم الثاني من عمليات تأمين مناطق شرق صلاح الدين.

العالم - العراق

واوضح الاعلام الحربي، أن اللواء 52 بالحشد الشعبي، أعلن نتائج اليوم الثاني من عمليات تأمين مناطق شرق صلاح الدين قبل حلول شهر محرم الحرام، وقال آمر اللواء أحمد جاسم الآمرلي ان "قوة من اللواء 52 بأمر من قيادة العمليات المشتركة المقر المتقدم والمقر المسيطر في كركوك اشتركت صباح اليوم بعملية أمنية لتأمين غرب طوزخورماتو شرق صلاح الدين ضمن العمليات التي اطلقتها القوات الأمنية يوم امس".

وأضاف الآمرلي ان "العملية ستسمر لمدة عشرة أيام، وحققت في يومها الثاني نتائج مهمة حيث عثرت قواتنا التي ترافقها قوات الجيش والرد السريع ووكالة الاستخبارات بغطاء جوي من قبل طيران الجيش على اربع مضافات احدهن مضافة رئيسة للعدو وعبوة ناسفة وحاويات عدد ستة تستخدم لخزن الأسلحة والمتفجرات".

وأوضح ان "مسرح العمليات اليوم يمتد من غرب طوزخورماتو وجنوب آمرلي رجوعا لجنوب المدينة، اذ انطلقت قواتنا اليوم لمطار حليوة باتجاه منطقة "الزركة ضمن خطة محرم الحرام لتأمين محيط المدن".

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