بالفيديو: عشرات الإصابات بحريق غابات كبير جنوب تركيا 

والحريق الذي اندلع في غابة منافغات بمحافظة أنطاليا المطلّة على البحر المتوسط سرعان ما وصل بدفع من الرياح العاتية إلى المناطق القريبة المأهولة بالسكان حيث أتى على عدد من المنازل في منطقة كاليملر.



ووفقاً لوسائل الإعلام فقد نقلت فرق الإسعاف إلى مستشفيات المنطقة 62 شخصاً، ثلاثة منهم أصيبوا بحروق والبقية باختناقات تنفّسية من جرّاء تنشّقهم الأدخنة المنبعثة من الحريق.



ووعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإجراء تحقيق معمّق لتحديد أسباب الكارثة وقال "سيتمّ تقديم كل الدعم اللازم لمواطنينا الذين عانوا من الحريق".



وشارك في جهود إخماد الحريق المئات من عمال الغابات الذين آزرتهم جوا مروحيات وطائرة.



وبثّت قناة "إن تي في" الإخبارية مشاهد ظهر فيها نحو 20 منزلاً فارغاً وقد تفحّمت بالكامل من جراء الحريق في حين كانت النيران لا تزال مشتعلة في بعضها.



ونقلت وكالة الأناضول عن رئيس بلدية أنطاليا محيي الدين بوجك قوله إنّ المواقع السياحية في المدينة ليست مهدّدة بالحريق.



وأضاف رئيس البلدية "الحمد لله ليست لدينا خسائر في الأرواح. إن اندلاع الحريق من أربعة مواقع مختلفة يشير إلى أنّه حريق مفتعل، لكنه ليست لدينا في الوقت الراهن معلومات واضحة بهذا الشأن".



من جانبه قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن حرائق الغابات في منطقة مانافغات بولاية أنطاليا، جنوب غربي البلاد، أسفرت عن إصابة 62 شخصا.



جاء ذلك في تغريدة للوزير التركي، الأربعاء، أوضح فيها أن 62 مصابا يخضعون للعلاج في المستشفيات بسبب الحريق.



وأوضح أن 3 أشخاص يتلقون الرعاية بسبب إصابتهم بحروق، و2 جراء تعرضهم لكسور، و57 آخرين إثر استنشاقهم دخان الحريق.