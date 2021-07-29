الجيش اللبناني والدفاع المدني يعملان جاهدين على إطفاء حريق في الشمال

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وأكد الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير الذي أشرف ميدانيا على عمليات اخماد الحرائق في منطقة القبيات وصولا الى جرود الهرمل بتوجيهات من رئيس حكومة حسان دياب أنه منذ ان بدات الحرائق ونحن نعمل جاهدين لاخمادها ولكن وبسبب وعورة الجبال والوديان في تلك المنطقة نواجه صعوبات كثيرة في عمليات الإطفاء.

وأكد أنه تم التواصل مع السلطات القبرصية من اجل ارسال طوافات، وجهدت طوافات الجيش اللبناني وسيارات الدفاع المدني في المساعدة على إنقاذ ما تبقى من ثروة حرجية وحماية الاهالي والمنازل والممتلكات.

اندلع حريق كبير عصر أمس في غابات الصنوبر في منطقة القبيات و خلال محاولة إطفاء النار توفي متطوع من الدفاع المدني.