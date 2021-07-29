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ترامب يهاجم الجمهوريين بعد تمرير خطة بايدن.. "ضعفاء وأغبياء"

ترامب يهاجم الجمهوريين بعد تمرير خطة بايدن..
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجمهوريين في مجلس الشيوخ بعد تمرير مشروع قانون البنية التحتية في صفقة مع الديمقراطيين لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال ترامب في بيان له، يوم الأربعاء نقلته مجلة "بولتيكو" الأمريكية إنه "من الصعب أن أصدق أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يعقدون صفقة مع الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين في ما يسمى بالقانون المدعوم من الحزبين بشأن البنية التحتية".

واعتبر أن هذه الصفقة ستكون "انتصارا" للديمقراطيين وإدارة الرئيس جو بايدن.

وأضاف: "هذه خسارة للولايات المتحدة وصفقة سيئة وهي تظهر الجمهوريين كأنهم ضعفاء وأغبياء. ولا يجوز القيام بذلك".

وتابع: " تلك الصفقة تمهد الطريق للديمقراطيين لتحقيق مكاسب في الانتخابات المقبلة".

وكان البيت الأبيض قد أعلن الأربعاء عن التوصل إلى اتفاق بين أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين على خطة خاصة بالبنية التحتية بحجم 550 مليار دولار، فيما كان الحديث يدور سابقا عن 1.2 تريليون دولار.

وتنص الخطة التي أثارت جدلا بن الديمقراطيين والجمهوريين على تمويل بناء الطرق والجسور وبرامج أمن النقل وتحديث وسائل النقل وتطوير البنية التحتية للموانئ والمطارات وغير ذلك من المشاريع في مجال البنية التحتية.

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ترامب يهاجم الجمهوريين بعد تمرير خطة بايدن.. "ضعفاء وأغبياء"

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