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مصادر عراقية: استهداف محيط السفارة الامريكية في بغداد بصاروخي كاتيوشا

الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

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