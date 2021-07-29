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بالفيديو..جونسون في موقف محرج بسبب مظلته!

الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لموقف محرج، أثار ضحك المحيطين به أثناء مشاركته في حفل النصب التذكاري الجديد لشرطة المملكة في ”ستافوردشاير“.

العالم-منوعات

وكافح جونسون في السيطرة على مظلته، التي تطايرت وأغلقت فجأة، ثم انقلبت من الداخل إلى الخارج عندما حاول فتحها مرة أخرى.

وأثار الموقف ضحك الجالسين بجانبه، وتابع الأمير تشارلز الذي كان يحمل مظلة أيضا، الموقف وهو يبتسم.

وحضر الحفل العديد من الشخصيات البارزة، مثل وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، التي ظهرت وهي تضحك بشدة.

وقبل وقت قصير من الموقف، قال رئيس الوزراء البريطاني إن هذا الحدث مهم للغاية بالنسبة له وللمملكة المتحدة، مضيفا :“نحن بحاجة إلى أن نتذكر ضباط الشرطة من الرجال والنساء، فهم يعرضون حياتهم للخطر من أجل الحفاظ على سلامتنا“.

وأقيم حفل النصب التذكاري في الهواء الطلق، وتم الكشف عن لوحة تذكارية تضم أسماء ألفين من ضباط الشرطة والموظفين، وتخلد ذكرى جميع الأفراد الذين فقدوا حياتهم منذ تشكيل شرطة Bow Street Runners عام 1749، وهي أول قوة شرطة محترفة في لندن.

ويأتي هذا الموقف المحرج الذي تعرض له جونسون، بعد أقل من 24 ساعة من ظهوره مبللا بسبب مياه المطر خلال مقابلة تلفزيونية للحديث عن خطة الحكومة لمكافحة الجريمة، على الرغم من أنه كان يحمل مظلة.

وتعرض رئيس الوزراء البريطاني لسخرية واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان يحمل مظلة فوق رأسه، ولكن لم يكن لها أي تأثير.

وقال أحد المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي: ”يبدو أن بوريس جونسون هو الشخص الوحيد على الأرض الذي يكون أكثر رطوبة عند حمل مظلة تحت المطر“.

وكتب آخر: ”يتم إجراء مقابلات مع بوريس جونسون كثيرا في الهواء الطلق في ظل هطول أمطار غزيرة، ولا يعرف حتى كيفية استخدام مظلة لحماية نفسه“.

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