قوات الاحتلال تقتحم منازل قيادات بحماس

العالم - فلسطين

واقتحمت قوات الاحتلال منزل القيادي في حماس الشيخ حسن يوسف ببلدة بيتونيا قرب رام الله، وشرعت بأعمال التفتيش والعبث بمقتنياته، وصادرت أجهزة الكاميرات الخاصة بالمنزل، كما سرق الجنود مبلغا من المال.



وكانت قوات الاحتلال أفرجت عن الشيخ يوسف في السابع من الشهر الجاري، بعد اعتقال ثمانية أشهر في الحبس الإداري.



كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل القيادي الشيخ جمال الطويل بحي أم الشرايط بمدينة البيرة، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان في الحي.



ويقبع الشيخ الطويل في سجون الاحتلال منذ ثلاثة أشهر، فيما يواصل الاحتلال اعتقال ابنته الصحفية بشرى الطويل.



وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مركز "بيسان" للبحوث والإنماء برام الله، وقامت بأعمال التخريب وتكسير محتويات المركز.