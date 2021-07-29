نمو التجارة بين إيران وتركيا بنسبة 53 بالمئة في الربع الأول من عام 2021

العالم - ايران

وتعتبر تركيا أحد أهم شركاء إيران التجاريين في السنوات الأخيرة، حيث اتفق الرئيسان الايراني والتركي على زيادة التجارة إلى 20 مليار أو 30 مليار دولار سنويا.

وقال مهرداد سعادت، رئيس غرفة التجارة الإيرانية التركية المشتركة، في حديث مع مراسل "ارنا"، أن التبادل التجاري بين ايران وتركيا ارتفع في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 53 بالمئة، موضحا ان هذا الرقم لا يعني زيادة كبيرة في الصادرات والواردات، ولكن فقط مقارنة بالعام السابق .

واكد أن إيران تهدف الى زيادة التبادل التجاري مع تركيا الى 30 مليار دولار، موضحا ان هذا الرقم ليس بعيد المنال وغير قابل للتحقيق، لكن بسبب بعض المشاكل لم نتمكن بعد من الوصول إلى هذا الرقم.

وقال سعادت: لدينا القدرة على تصدير ما قيمته 15 مليار دولار من البضائع إلى تركيا، موضحا ان التجار الإيرانيين قادرون على تصدير العديد من السلع التي تستوردها تركيا من دول أخرى، لكن بعض القيود على العلاقات بين البلدين، بما في ذلك الحظر والمشاكل المصرفية افضت إلى قيام تجار هذا البلد بتوريد هذه البضائع من دول أخرى.

وأكد الناشط الاقتصادي أن بيئة التجارة بين البلدين إيجابية هذه الأيام، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية والبتروكيماوية أدت إلى نمو التجارة بين البلدين.

وأضاف سعادت: ان التجار الأتراك مهتمون جدا بالسلع الإيرانية لأنهم يدفعون أقل مقابل النقل والخدمات اللوجستية ويستلمون البضائع في وقت أقل، وبالتالي ينتهي بهم الأمر باستلام البضائع بسعر أرخص.

وأعرب رئيس غرفة التجارة الإيرانية التركية المشتركة، عن أمله بتحقيق الأهداف التجارية للبلدين بعد تشكيل الحكومة الجديدة وحل مشاكل الاتفاق النووي ورفع الحظر.

يذكر ان إجمالي التجارة الخارجية لإيران في ربيع العام الايراني الحالي (بدأ 21 مارس 2021) بلغ 38 مليونا و 400 ألف طن من البضائع بقيمة 20 مليارا و 900 مليون دولار، بلغت الصادرات منها 30 مليون طن بقيمة 10 مليارات و 700 مليون دولار، والواردات ثمانية ملايين و400 الف طن بقيمة 10 مليارات و 200 مليون دولار .

وفي الوقت نفسه، تعد تركيا رابع أكبر وجهة تصدير بـ 663 ألف طن بقيمة 595 مليون دولار وثالث أكبر وجهة استيراد بـ 888 ألف طن بقيمة مليار دولار.