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بلنكين: أعربنا للهند عن قلقنا بشأن صفقة "إس-400" مع روسيا

بلنكين: أعربنا للهند عن قلقنا بشأن صفقة
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين أن بلاده أعربت عن قلقها للحكومة الهندية إزاء اتفاق بين نيودلهي وموسكو حول توريد أنظمة صواريخ "إس –"400 الروسية للدفاع الجوي.

جاء ذلك في معرض رد بلينكن على سؤال من صحيفة "تايمز أوف إنديا" أمس الأربعاء عن تأثير الصفقة المحتمل على العلاقات الأمريكية الهندية في ظل وجود "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات"، الذي سبق أن تبناه الكونغرس الأمريكي.

وقال بلينكن الذي زار الهند الأربعاء في إطارة جولته الآسيوية: "لدينا قوانيننا، ونطبق قوانيننا، لكننا شاركنا الهند مخاوفنا بشأن هذا الأمر. ولا أريد أن أستبق نفسي. سنرى كيف ستتطور الأمور في الأشهر القادمة".

في وقت سابق، أكد السفير الهندي لدى موسكو داتلا بالا فينكاتيش فارما أن الدفعة الأولى من أنظمة الدفاع الجوي "إس -400" ستصل إلى الهند بحلول نهاية عام 2021.

في أكتوبر 2018، وقعت موسكو ونيودلهي عقدا لتوريد خمس مجموعات من أنظمة الصواريخ من طراز "إس-400" بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار.

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