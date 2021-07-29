الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١
٠٩:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يقتحم مقر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في البيرة

الاحتلال يقتحم مقر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في البيرة
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، باقتحام مكتب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بمدينة البيرة، واستولت على عدد من أجهزة الحاسوب.

العالم - فلسطين

وأدانت الحركة في بيان صحفي هذا الاقتحام، واعتبرته في سياق الهجمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وأكدت أنها ستتابع الموضوع على كافة المستويات.

وأكدت أنها ماضية في رسالتها بالدفاع عن الأطفال الفلسطينيين ومناصرة قضاياهم على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والضغط لمساءلة دولة الاحتلال عن الجرائم التي ترتكبها بحقهم، وآخرها جريمة قتل الطفل محمد أبو سارة العلامي (11 عاما) في الثامن والعشرين من شهر تموز الجاري، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

يذكر أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تعرضت خلال الأعوام السابقة لحملة تحريض وهجمة منسقة من قبل مجموعة من المؤسسات الصهيونية بهدف التشكيك في مصداقيتها ومحاولة تجفيف مصادر تمويلها.

روابط ذات صلة

اعتداء على متضامنين مع فلسطين في كاليفورنيا

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال: الاحتلال يستهدف الأطفال بقصد قتلهم

فلسطين.."مجلس الأوقاف" يحذر من مخطط تهويدي لمركز مدينة القدس

لجان المقاومة بفلسطين تدين منح الاحتلال صفة عضو مراقب بالاتحاد الافريقي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. غريب آبادي: ادارة بايدن تنتهج نفس سياسة الضغوط القصوى لترامب

نبض السوشيال.. وسم: ’جريمة السعودية بيوم الغدير’.. يتصدر ترند العراق

تحديد موعد زيارة لبيد إلى الرباط

هيئة النزاهة الاتحاديَّة.. ضبط وثيقة دراسية مزورة لمرشح لانتخابات مجلس النوَّاب

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 29-07-2021

الاحتلال يقتحم مقر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في البيرة