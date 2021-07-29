تحركات مشبوهة في مقر القاعدة الامريكية بمدينة الشدادي

العالم - سوريا

واضح المصدر الخاص لمراسلنا قائلا: عند الساعة السابعة صباح اليوم هبطت مروحيتان فرنسيتان بمقر القاعدة الامريكية بمدينة الشدادي بريف الحسكة وكان على متنها جنرال فرنسي مسؤول عن القوات الفرنسية بالمنطقة واربعة اخرين لم يتم التمكن من معرفتهم,

كما اوضح مراسلنا ان طائرتين ذات مروحيتين تابعتين لقوات الاحتلال الامريكي هبطتا في القاعدة غير الشرعية بمدينة الشدادي عند الساعة الخامس من صباح امس الاربعاء.

واضاف، حسب مصادر خاصة تم انزال 15 صاروخا من نوع "افنجر" اضافة لصناديق ذخيرة واجهزة اتصالات واقلعت الطائرات عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس ذاها واتجهت الى الحدود السورية العراقية.