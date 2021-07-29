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افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مصدر خاص لقناة العالم: المروحيتان الفرنسيتان كان على متنهما جنرال فرنسي مسؤول عن القوات الفرنسية بالمنطقة واربعة آخرين لم يتم التمكن من معرفتهم
مصدر خاص لقناة العالم: عند الساعة السابعة من صباح اليوم هبطت مروحيتان فرنسيتان بمقر القاعدة الامريكية بمدينة الشدادي بريف الحسكة السورية
مصادر عراقية: استهداف محيط السفارة الامريكية في بغداد بصاروخي كاتيوشا
مصادر فلسطينية: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن سقوط طائرة مروحية عراقية ومصرع افراد طاقمها الخمسة في ناحية آمرلي جنوب كركوك
رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبدالسلام:تجديد أمريكا تأكيد وقوفها إلى جانب العدوان على اليمن ينافي دعواتها المتكررة إلى تحقيق السلام
محمد عبدالسلام: تجديد أمريكا موقفها الداعم للعدوان السعودي يثبت أنها تقف خلف هذا العدوان والحصار وهو شهادة لنا على حقيقة المعركة
قيس سعيد: أريد إعادة الأموال المنهوبة من الشعب التونسي ولا غير
قيس سعيد: على كل من تورطوا في نهب الأموال العامة تمويل مشاريع في المناطق الفقيرة في تونس
المقاومة العراقية تطالب الإحتلال الأمريكي بتحويل كل المعسكرات الواقعة تحت سلطته إلى سلطة العراقيّين مع كل تجهيزاتها القتالية
مصدر خاص لقناة العالم: عند الساعة السابعة من صباح اليوم هبطت مروحيتان فرنسيتان بمقر القاعدة الامريكية بمدينة الشدادي بريف الحسكة السورية
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش
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