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مصدر خاص لقناة العالم: عند الساعة السابعة من صباح اليوم هبطت مروحيتان فرنسيتان بمقر القاعدة الامريكية بمدينة الشدادي بريف الحسكة السورية

الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

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تحركات مشبوهة في مقر القاعدة الامريكية بمدينة الشدادي

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