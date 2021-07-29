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مصدر خاص لقناة العالم: المروحيتان الفرنسيتان كان على متنهما جنرال فرنسي مسؤول عن القوات الفرنسية بالمنطقة واربعة آخرين لم يتم التمكن من معرفتهم

الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

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