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مصدر خاص لقناة العالم: تم انزال 15 صاروخا نوع افنجر وصناديق ذخيرة واجهزة اتصالات واقلعت الطائرات عند الثامنة من صباح اليوم الى الحدود العراقية

الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

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