شاهد: السفارة الامريكية تهتز بصواريخ كاتيوشا

العالم- خاص بالعالم

وقال الزميل نويد بهروز: ان منظومة سيرام التي تحمي السفارة الامريكية من الهجمات فشلت في التصدي لهذه الصاروخين وسقطت شظايا هذه المنظومة في حي المنصور وبالتحديد منطقة الاميرات السكنية وادت الى وقوع اضرار مادية في المنازل وبعض سيارات اهالي المنطقة، مشيراً الى ان منظومة سيرام الامريكية تحولت الى مصدر خطر وازعاج لمنازل الاهالي القريبين من المنطقة الخضراء عندما تحاول التصدي لاطلاقات الكاتيوشات والتي غالباً ما تخطى في احباطها.

واكد مراسلنا، ان الهجوم جاء بعيد الاعلان عن التوصل الى اتفاق حول الوجود الامريكي على الاراضي العراقية وبعيد اقلاع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من واشنطن عائداً على بلاده.

واعتبر مراسلنا، ان هذا الهجوم يحمل رسالة سياسية وامنية وعسكرية موجهة للسفارة الامريكية بان استهداف المصالح والقواعد والقوات الامريكية في العراق سيستمر حتى بعيد الاعلان عن تغيير عنوان القوات الامريكية من القتالية الى الاستشارية وهذا ما اكدت عليه المقاومة العراقية بمختلف مصادرها واكدت انها غير معنية ببيان الاتفاق الامريكي.

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