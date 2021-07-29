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الاحتلال يجمد قرار تهجير 3 عائلات من حي الشيخ جراح

الاحتلال يجمد قرار تهجير 3 عائلات من حي الشيخ جراح
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، قراراً بتجميد تهجير ثلاث عائلات من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

العالم - الاحتلال

وقال المحامي سامي إرشدي، إن محكمة الاحتلال العليا وافقت على طلب تقدم به والمحامي حسني أبو حسين، لتجميد قرار تهجير عائلات (الدجاني، وحماد، والداهودي) من حي الشيخ جراح، الذي كان من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع شهر آب المقبل.

وأضاف أن المحكمة المذكورة وافقت على تجميد القرار المقدم لها باسم العائلات الثلاث، لحين الانتهاء من إجراءات طلب الاستئناف المنظور فيه أمام المحكمة ذاتها.

ومن المقرر أن تنظر محكمة الاحتلال في الثاني من شهر آب المقبل في قرار إخلاء أربع عائلات أخرى في حي الشيخ جراح، وهي: (الجاعوني، واسكافي، والكرد، والقاضي).

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت في أيلول 2020 قرارا بإخلاء أربع عائلات من الحي، وهي: (اسكافي، والكرد، والجاعوني والقاسم)، وتبعه قرار آخر في الشهر الذي يليه يقضي بإخلاء ثلاث عائلات أخرى، وهي: (الدجاني، وحماد، والداهودي)، لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض.

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