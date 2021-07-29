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تحديد موعد زيارة لبيد إلى الرباط

تحديد موعد زيارة لبيد إلى الرباط
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

كشف وزير خارجية الكيان الإسرائيلي يائير لبيد، أنه سيقوم بأول زيارة رسمية له إلى المغرب يومي 11 و12 أغسطس المقبل.

العالم - الاحتلال

وقال لبيد، خلال اجتماع لكتلة حزب "يش عتيد" في الكنيست، إن الرحلة ستتم بعد استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الرباط وتل أبيب في وقت لاحق من أغسطس، وأضاف أنه بعد رحلته إلى المغرب، سيزور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الاراضي الفلسطينية المحتلة لافتتاح بعثات مغربية.

بدوره، قال المتحدث باسم لبيد لـ"تايمز أوف إسرائيل" إن زيارة لابيد ستكون الأولى لوزير خارجية الاحتلال للمغرب، لكن تفاصيل الرحلة غير نهائية بعد.

وكان المدير العام لوزارة خارجية الاحتلال ألون أوشبيتس، قام بزيارة إلى المغرب قبل أسبوعين وسلم دعوة خطية من لبيد خلال اجتماعه مع بوريطة.

وكان المغرب أعلن في شهر كانون ثاني/ديسمبر تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي واستئناف فتح مكتب الاتصالات بينه وبين كيان الاحتلال والذي أُغلق عام 2000.

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