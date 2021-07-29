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مراسل العالم: وحدات الجيش السوري تنفذ عملية عسكرية محدودة تستهدف الإرهابيين ممن أفشلوا اتفاق المصالحة في درعا البلد

الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

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