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4 شركات عالمية تتنافس على تنفيذ مطار الأنبار

4 شركات عالمية تتنافس على تنفيذ مطار الأنبار
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، اليوم الخميس، وجود أربع شركات عالمية تنافس للحصول على فرصة استثمار مطار المحافظة، فيما أشار إلى انتظار الدفعة الثانية من مخصصات المحافظة لتمويل المشاريع المستمرة.

العالم - العراق

وافادت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الدليمي قوله: إن "الموازنة العامة لعام 2021 أقرت تمويل المشاريع المستمرة، لذلك فان المحافظة ترسل إلى وزارة التخطيط نسبة الانجاز والاخيرة تأمر بالصرف".

واوضح الدليمي، أن "الدفعة الأولى كانت 76 مليار دينار، ونحن ننتظر الدفعة الثانية، وهو مبلغ الدفعة الاولى نفسه".

وأضاف: "أن المبالغ المخصصة للمشاريع المستمرة للمحافظة قسمت الى دفعات، إذ من المفترض خلال هذه السنة تصرف بحسب الاستحقاقات وبحسب المنجز من المشاريع"، لافتاً إلى أن "حصة المحافظة 272 مليار دينار".

وأشار إلى أن هنالك مشاريع جديدة من ضمنها المطار وكذلك طريق رمادي - هيت، فضلا عن مشاريع اخرى متنوعة، حيث ننتظر المصادقة عليها من قبل وزارة التخطيط، وترفع الى المالية لتتم احالتها الى الشركات".

ولفت الى تخصيص 50 مليار دينار لمشروع المطار خلال السنة الأولى، والآن بدور إحالة التصاميم والمتطلبات بشكل عام".

وكشف عن تقديم شركات أميركية و تركية و بريطانية و اردنية من التي نفذت مطارات عالمية عطاءاتها لتنفيذ مشروع مطار الأنبار".

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