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الرئيس روحاني : عيد الغدير منطلق استمرار الحكومة الاسلامية

الرئيس روحاني : عيد الغدير منطلق استمرار الحكومة الاسلامية
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

 بارك الرئيس حسن روحاني حلول عيد الغدير الأغر ، معتبرا أن هذه المناسبة تُعد المنطلق لاستمرار الحكومة الاسلامية التي اسسها رسول الله (ص) بعد الهجرة الى المدينة المنورة.

العالم - ايران

وفي كلمة له لدى افتتاحه عدة مشاريع وطنية تابعة لوزارة الطرق اليوم الخميس قال الرئيس روحاني ان النبي (ص) رفع يد علي عليه السلام في خطبة الغدير معلنا : (من كنت مولاه فهذا علي مولاه ) وبذلك رسم للمسلمين صفات الحاكم الاسلامي باختياره لعلي وبيَن للمسلمين من هم الافراد الذين ينبغي ان يحكموا العالم الاسلامي وكيف يديرونه.

وتابع قائلا : إن من مفاخر الحكومة الاسلامية في ايران اليوم هي انها تسير على نهج امير المؤمنين (ع) وتسعى لتجسيد حكومة علي ابن ابي طالب عليه السلام.

من جانب اخر تحدث الرئيس روحاني عن المشاريع التي افتتحت اليوم في آخر خميس لحكومته مؤكدا اهمية السكك الحديدية في مجال نقل المسافرين والبضائع ، كما اشار الى ان حكومته انجزت اربعة الاف كم من الخطوط الحديدية ليصل طول هذه الخطوط في انحاء البلاد الى 14 الف كم.

واشار الى ان البلاد واجهت خلال الثلاث سنوات ونصف الاخيرة صعوبات كثيرة من بينها الحرب الاقتصادية وفيروس كورونا ، والجفاف الذي ضرب البلاد هذا العام ، ومع كل ذلك تمكن الشباب الايراني والكوادر العلمية في البلاد من انجاز مشاريع كثيرة.

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افتتاح مشاريع وطنية في انحاء البلاد تابعة لوزارة الطرق

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الرئيس روحاني : عيد الغدير منطلق استمرار الحكومة الاسلامية

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