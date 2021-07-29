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القوات التركية ومرتزقتها يستهدفون بالقذائف قرى بريف حلب الشمالي

القوات التركية ومرتزقتها يستهدفون بالقذائف قرى بريف حلب الشمالي
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

واصلت القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية المسلحة استهداف منازل الأهالي وممتلكاتهم في قرى عدة بريف حلب الشمالي بالقذائف المدفعية والصاروخية مخلفة أضراراً مادية في المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

العالم - سوريا

وحسب الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) ذكرت مصادر محلية، أن عدة قذائف مدفعية وصاروخية مصدرها القوات التركية ومرتزقتها سقطت على دفعات منذ فجر اليوم الخميس في قرى تل مضيق وابين وعقيبة ودير جمال ومحيط تل رفعت وسد الشهباء بالريف الشمالي.

ولفتت المصادر إلى أن الاعتداءات أسفرت عن تضرر عدة منازل وحقول زراعية للأهالي.

واعتدت هذه القوات التركية أمس الاربعاء، بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة على المنازل السكنية في تل رفعت ومنغ وعين دقنة وتنب كشتعار في ريف حلب الشمالي ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

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