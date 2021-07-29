ماذا قال الشيخ قاسم عن اسباب الازمة الاقتصادية في لبنان

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وشرح الشيخ قاسم في مقابلة مع قناة المنار أن 3 أسباب تسببت بالازمة الحالية في لبنان: اولها اميركا بعقوباتها وبفرض النزوح السوري وبالتضييق على المصارف في لبنان وبقانون قيصر والتضييق على العلاقة اللبنانية السورية بمعنى آخر اميركا لم تترك اي طريقة بافقار وازعاج لبنان إلا وقامت بها.

وتابع السبب الثاني بنية النظام اللبناني الطائفية، هذه البنية جعلت نسبة التجاذب كبيرة جدا في أي مشروع وتتسبب بكثير من المشاكل، وهذه البنية تحمي الفساد، ولفت الى ان السبب الثالث هو وجود الخلل الاقتصادي أي انه لا توجد في لبنان الخطط الاقتصادية التي توصل الى الانتاج.

وحول التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت، قال الشيخ قاسم بوجود القانون يجب تطبيقه في ملف انفجار المرفأ، فاذا وجدت أي جهة مختصة لمحاكمة بعض الاشخاص يجب تطبيق القانون بهذا الخصوص، واشار الى ان البعض يصر على وجوب ذهاب بعض الوزراء والنواب الى المحقق العدلي وهذا فيه تسييس للتحقيق، واضاف سبق ان تقدمنا باقتراحات قوانين لرفع الحصانات عن الرؤساء والوزراء والنواب منذ العام 1992 وبعض الجهات رفضت التصويت عليها في مجلس النواب، وتابه سبق ان طالبنا بكشف التحقيق التقني لمعرفة من الذي جاء بنيترات الامونيوم بما يخدم الاهالي للحصول على اموال التأمين.

وبارك الشيخ قاسم في ذكرى الانتصار الالهي الذي تحقق في حرب تموز من العام 2006. واكد ما يهمنا هو تحقيق السيادة والاستقلال لوطننا، ولفت الى ان “إنجازات الوعد الصادق واضحة مثل الشمس ومن لا يريد ان يراها فهذه مشكلته.

وعدد الشيخ قاسم هذه الانجازات، حيث قال الإنجاز الأول وجود توازن ردع مع العدو الإسرائيلي منع الاعتداءات اليومية المتكررة على الحجر والبشر ومنع الحروب المتنقلة وإيجاد التوتر عند أبناء الحدود مع كيان العدو، وتابع الإنجاز الثاني قطع الطريق على استخدام إسرائيل للبنان كمنصة سياسية او لتوطين الفلسطينيين ما جعلهم عبئا على الكيان من بوابة لبنان”، واضاف “الإنجاز الثالث تم تثبيت معادلة جيش شعب مقاومة والانتصار الإلهي أعطى للبنان القوة والمنعة والعدو يحسب ألف حساب قبل التفكير بالاعتداء على لبنان”، ولفت الى ان الإنجاز الرابع ان هذا الانتصار أعطى جرعة امل للفسلطينيين حيث شعروا ان بإمكانهم تحقيق التحرير والانتصار.